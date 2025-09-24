Affaire Didier Badji et Fulbert Sambou : L’appel des populations insulaires au président Diomaye et au PM Sonko

Lors de la deuxième édition du tournoi de fraternité des îles Bliss du Kassa, tenue ce week-end à Diogué sous le haut parrainage du Dr Laurent Abèbe Sina, les populations insulaires ont lancé un appel solennel pour faire toute la lumière sur la disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou.

« L’heure de vérité a enfin sonné. Nous réclamons justice dans la mort de nos enfants Didier Badji et Fulbert Sambou », ont scandé les insulaires dans Libération. Le Dr Laurent Abèbe Sina a rappelé l’engagement historique de la région et l’importance du sacrifice de ses habitants : « Quand il a fallu se battre, le Bliss Kassa s’est tenu debout… Dans ce combat, la zone Bliss Kassa a payé un lourd tribut avec la perte de deux de nos vaillants fils et soldats Didier Badji et Fulbert Sambou ».

S’adressant directement au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko, il a insisté : « Écoutez l’appel des populations du Bliss Kassa… Pour que toute la lumière soit faite, pour que justice soit faite sur la disparition de nos deux fils ».

Les habitants ont également souligné leur attente d’un soutien concret pour les familles endeuillées et la nécessité d’éclairer l’opinion nationale et internationale sur ces disparitions.

« Nous attendons de nos autorités qu’elles remplissent leur devoir envers ces familles et qu’elles offrent le soutien nécessaire… tout en éclaircissant la lanterne de l’opinion sur les circonstances qui entourent la disparition de ces vaillants militaires », ont-ils affirmé.