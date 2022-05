Hommage à Joséphine Diallo : Moustapha Niasse raconte une collaboratrice d’exception

“A la fin de cette Législature, nous allions ensemble quitter l’Assemblée nationale. Je lui avais demandé de rester. Pendant dix ans, nous avons partagé résolutions, décisions et autres. Je l’ai toujours contacté. Elle maîtrisait les rouages de l’assemblée dans la rigueur du travail et une ponctualité totale”

De 1996-2022, vingt-six ans qui ont traversé six législatures, de la huitième à la treizième, avec six Présidents de l’Assemblée nationale résument le travail de Joséphine Diallo. ” Il convient de chercher les soubassements de cette remarquable constance dans ce triptyque que portait, avec assurance et élégance, notre regrettée Joséphine : la compétence, la loyauté et l’intégrité.