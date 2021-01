Quarante-huit heures après la découverte du corps mutilé de Moussa Sonar Sène, 24 ans, abandonné à la lisière des villages de Pout Dagné et de Ngolar, l’enquête confiée à la brigade de gendarmerie de Notto Diobass a beaucoup avancé. Et déjà de nombreux suspects sont déjà en position de gardés à vue à la brigade de territoriale de Notto Diobass.

A en croire des informations obtenues par Kewoulo, les gendarmes dépêchés dans le village de Ngolar, où de fortes soupçons d’avoir commis le crime pèsent sur des jeunes gens, ont procédé à deux interpellations majeures ; même si certaines sources villageoises pensent que plusieurs autres jeunes gens auraient été privés de liberté et embarqués par les pandores. Selon ces confidences, dans le lot des jeunes interpellés figurent Damar Sène et Alioune Moussa Faye. Si, sur le premier nommé, pèsent de lourdes soupçons d’avoir directement commis, incité ou participé à la commission des violences ayant conduit au meurtre de Moussa Sène, sur le second tout porte à croire que la justice lui reprocherait, surtout, d’avoir organisé le fameux Mbapatt à l’origine des affrontements.

“Abdoulaye Moussa Faye est un chef traditionnel. Et, c’est lui qui a organisé ce tournoi de lutte. Pour le moment, les gendarmes lui reprochent surtout d’avoir violé l’arrêté ministériel qui interdit toute manifestation et rassemblement public en cette période de pandémie.” A confié à Kewoulo une source judiciaire. Si pour ce traditionaliste les chefs d’accusations semblent être légers, pour Dama Sène, par contre, les charges semblent lourdes. Repris de justice, ce natif de Ngolar ne serait, selon des informations obtenues par Kewoulo, pas un enfant de chœur. “D’ailleurs, c’est à cause de son lourd passé judiciaire que les gendarmes n’ont pris aucun risque. Depuis que son nom est apparu sur la liste des suspects, ils sont directement allés le cueillir. E cela, dès les premières heures de l’enquête.” A confié une source judiciaire à Kewoulo.

En effet, après avoir effectué leurs premières auditions à la suite de la découverte -par les populations du corps mutilé de Moussa Sonar Sène-, les gendarmes sont revenus à Ngolar pour interpeller le nommé Dama Sène, vers les coups d’une voire 2 heures du matin. “En fait, c’est lui qui, au cours de la baston, avait été vu avec une machette dans une main et un pistolet artisanal dans une autre. Il mettait les jeunes de Pout Dagné en joue et menaçait d’abattre quiconque chercherait à se soustraire de sa surveillance, tout en encourageant les jeunes de Ngolar à venir tabasser ceux de Pout Dagné.” Ont confié de nombreux témoins interpellés par Kewoulo.

Informés du rôle présumé joué par Dama Sène, les gendarmes qui connaissent bien le “client” du jour ne se sont pas privés d’aller perturber le sommeil de Dama Sène en venant le surprendre à cette heure tardive. “Parce-que, si on lui avait donné une convocation, on est sûr qu’il ne viendrait jamais répondre à la gendarmerie.” Souffle-t-on à Kewoulo. Mieux, en procédant par surprise, les gendarmes auraient découvert, au cours de la perquisition effectuée dans la foulée de son arrestation, le fameux pistolet artisanal évoqué par les témoins. Mais aussi, “une machette a été saisie” et cette arme blanche est celle présumée avoir été aperçue par les jeunes qui avaient été mis en joue, lors de cette fameuse nuit de baston. Pour sa part, la brigade de gendarmerie de Notto Diobass a fait savoir, à Kewoulo, qu’elle ne communiquait pas sur le sujet. Et a renvoyé les reporters de Kewoulo vers le service de communication de la gendarmerie. En attendant de comprendre le film ayant conduit à ce drame, les populations de Pout Diack ont procédé, hier vers 22 heures, à l’enterrement de Sonar Sène.

“C’est à cause de la tension qui est très vive ici que tout cela a tardé à se faire. Parce que, ici, des jeunes sont toujours décidés à retourner à Ngolar en découdre avec les jeunes de ce village.” A fait savoir, à Kewoulo, une source villageoise. Parce-que, pour tous ici, on ne comprend toujours pas comment une simple rixe de rivalité enfantine – entre des jeunes de 10 ans originaires de deux villages- a pu conduire à un aussi horrible drame. Parce-que, c’est l’affrontement entre jeunes non circoncis de Ngolar -c’est cette tranche d’âge qui est considérée comme des gamins, donc non admis dans la société- qui se sont battus avec ceux de Pout Dagné. “Et, un des gamins de Ngolar a été blessé par ses camarades de Pout Diack. Et c’est pour venger ce gosse-là que les jeunes de Ngolar ont organisé cette opération commando.” Ont fait savoir à Kewoulo des sources villageoises.