C’est une atmosphère lourde de suspicions qui sévit dans le Diobass, dans la région de Thiès, à une centaine de kilomètres de Dakar. Depuis hier, c’est la découverte du corps mutilé d’un jeune garçon de Pout Dagné qui est à l’origine de cet émoi. Et cette découverte choquante est loin d’avoir livré tous ses secrets même si tout le monde pointe du doigt les jeunes de Ngolane, village voisin.

Le village de Pout Dagné est plongé dans l’émoi et la tristesse. Depuis hier, c’est la découverte du corps de Moussa Sène, un jeune de 24 ans, qui est à l’origine de cette désolation. A en croire des sources locales, “c’est hier samedi que, les parents de Moussa Sène ne le voyant pas au réveil et jusque tard dans la soirée, ont donné l’alerte auprès de ses amis.” Après être resté toute la journée du samedi sans voir son fils et après avoir interrogé quelques amis de son enfants sans suite, le père, qui a mené ses propres investigations, a appris que son fils -qui était parti, la veille, avec ses amis au tournoi de lutte de Ngolane, un village voisin,- n’était pas rentré avec ses camarades. Et, le sang du père a fait un tour lorsque, des confidences des amis de son fils, il a appris qu’une bagarre géante avait opposé les jeunes de Pout Dagné à ceux de Ngolane. Et pour échapper à la furie de leurs agresseurs, des jeunes de Pout Dagné avaient quitté le tournoi en fuyant. “Aussitôt, nous sommes allés voir le chef du village pour l’alerter de la disparition de notre fils. Mais, aussi, partager avec lui notre crainte.” A fait savoir un proche de Moussa Sène.

A son tour, Moussa Faye, le chef du village de Pout Dagné a informé la brigade de gendarmerie de Diobass qui s’est aussitôt saisi de l’affaire. Il était 21 heures, ce samedi 2 janvier quand l’alerte a été donnée. En attendant que les gendarmes rendent compte à leur hiérarchie et se décident d’enclencher une enquête pour “disparition inquiétante”, les populations de Pout Dagné ont pris les choses en main. “On craignait qu’il soit blessé et qu’il ait besoin d’aide, pris en otage à la suite de cette bagarre… Ou, carrément, qu’il ait décidé, de lui-même, de rester à Ngolane où il connaissait des gens. Mais personne n’envisageait ce qui lui est arrivé.” A fait savoir une source à Pout Dagné. Sous la conduite de leur chef, donc, les habitants de Pout Dagné ont décidé d’organiser une battue, en refaisant le chemin inverse de la veille. “Mais, à peine qu’on a fait 40 minutes de marche, puisque les deux villages ne sont pas loin, nous sommes tombés sur la scène macabre.” A fait savoir à Kewoulo cette source villageoise.

La scène en question, c’est le corps étendu par terre de Moussa Sène. A en croire des sources consultées par Kewoulo, “il portait des graves blessures sur les parties supérieures de son corps. De la tête au thorax. Pire, un de ses bras a été sectionné à la machette.” Choquées par cette découverte, les populations ont donné l’alerte à la gendarmerie. On était vers 22 heures 45 minutes. Et les services de sécurité comme ceux de secours ont pris possession de la scène de crime. A en croire les premiers éléments en possession de Kewoulo, aucune trace de lutte n’a été constatée sur les lieux de la découverte. Aussi, aucune trace de traînées de sang, susceptibles de laisser croire que Moussa Sène se serait déplacé de lui-même jusqu’à cet endroit n’a été observée. Toutes choses qui font croire à Kewoulo que le corps pourrait être transporté du village de Ngolane vers cette zone isolée où le corps de Moussa Sène a été découvert.