Guy Marius Sagna réclame le retrait des produits Softcare et le limogeage du DG de l’ARP

Le député Guy Marius Sagna monte à nouveau au créneau. Dans une déclaration au vitriol, le parlementaire dénonce une gestion « scandaleuse » du dossier de l’usine Softcare par l’Agence de Réglementation Pharmaceutique (ARP). Entre soupçons de rapports dissimulés et silence du ministère de la Santé, l’élu exige des mesures radicales pour protéger les femmes et les bébés.

L’affaire de l’usine Softcare, spécialisée dans la production de serviettes hygiéniques et de couches, prend une tournure politique et judiciaire majeure. Le député Guy Marius Sagna pointe aujourd’hui ce qu’il considère comme des dysfonctionnements graves au sommet de l’État et de ses organes de contrôle.

Selon le parlementaire, une confusion savamment entretenue régnerait autour des résultats des contrôles de l’usine. Guy Marius Sagna révèle que lors de la publication du deuxième communiqué de l’ARP — qui avait suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux —, le rapport de la seconde inspection n’était même pas encore parvenu sur le bureau du Directeur de l’Agence.

Plus grave encore, le député affirme que cette deuxième visite a pourtant « confirmé » les anomalies détectées lors de la première inspection. Face à ce qu’il considère comme une menace directe pour la santé publique, son mot d’ordre est sans équivoque : « Que personne n’achète les produits Softcare et que ces derniers soient retirés du marché. »

L’autre front ouvert par le député concerne la probité du Directeur Général de l’ARP. Guy Marius Sagna affirme avoir interpellé le ministre de la Santé en commission parlementaire sur le passé de ce responsable. « Depuis bientôt un an, le ministre garde le silence. À ma question de savoir si l’actuel DG a été épinglé par le passé, le ministre m’a répondu par un sourire qui en disait long », rapporte-t-il.

Pour l’élu de Pastef, ce manque de transparence est inacceptable dans un secteur aussi sensible que la réglementation pharmaceutique et sanitaire.

L’appel à une « correction » gouvernementale

S’adressant directement à l’exécutif, Guy Marius Sagna appelle le gouvernement à « siffler la fin de la récréation ». Il réclame non seulement le retrait immédiat des produits incriminés, mais aussi un changement à la tête de l’ARP pour restaurer la confiance des citoyens.

Dans un plaidoyer pour une gouvernance responsable, il rappelle qu’un « bon gouvernement » est celui qui reconnaît ses erreurs et les corrige au lieu de les répéter. « Nous attachons du prix à la santé des femmes et des bébés », conclut-il, plaçant le pouvoir central face à ses responsabilités en matière de sécurité sanitaire.

