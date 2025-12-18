Visa américain : Washington impose des restrictions sévères aux Sénégalais

Le Président des États-Unis, Donald Trump, a signé ce 16:décembre une Proclamation présidentielle imposant de nouvelles restrictions majeures à l’entrée de ressortissants étrangers sur le territoire américain. Justifiées par des impératifs de sécurité nationale, ces mesures entreront officiellement en vigueur le 1er janvier 2026.

Le Sénégal y occupe une place notable, figurant parmi les nations soumises à une suspension partielle de visas, marquant un tournant rigoureux dans la politique migratoire de Washington à l’égard de Dakar. Pour justifier cette décision, les autorités américaines s’appuient sur une évaluation globale de la coopération sécuritaire.

Washington estime que le Sénégal, à l’instar d’autres pays visés, présente des défaillances dans la gestion de l’état civil et la sécurisation des documents d’identité. À cela s’ajoutent des difficultés persistantes dans la vérification des antécédents judiciaires et des taux de dépassement de séjour jugés préoccupants par le Département de la Sécurité intérieure (DHS). Sur cette base, l’administration américaine a choisi de restreindre l’octroi de visas de manière préventive, même en l’absence de menace individuelle avérée.

À compter du 1er janvier 2026, l’accès au territoire américain sera considérablement restreint pour les citoyens sénégalais. La Proclamation suspend l’entrée des immigrants souhaitant s’installer de façon permanente, ainsi que les catégories de visas non-immigrants les plus couramment sollicitées.

Sont ainsi directement visés les visas de tourisme et d’affaires (B1/B2), les visas d’études (F, M) et les visas d’échanges (J). Pour les autres catégories de visas qui demeurent possibles, les voyageurs devront faire face à une validité réduite des documents délivrés et à des examens de sécurité beaucoup plus stricts, augmentant mécaniquement le risque de refus.

L’un des points les plus sensibles de cette Proclamation concerne le regroupement familial. Le texte précise que les visas familiaux ne constitueront plus une exception automatique,

Washington estimant que ce canal a pu être utilisé à des fins de fraude par le passé. Cette décision représente un coup dur pour les familles sénégalaises séparées, dont les procédures pourraient rester bloquées pour une durée indéterminée. Par ailleurs, la suspension des visas étudiants (F) et d’échanges (J) porte un préjudice direct à la mobilité académique et aux opportunités de formation d’excellence pour la jeunesse sénégalaise.

Si des exceptions existent, elles demeurent rares et soumises au pouvoir discrétionnaire des autorités américaines. Les résidents permanents déjà établis aux États-Unis, les binationaux utilisant un passeport d’un pays non restreint, ainsi que les diplomates ne sont pas concernés par ces mesures. Des dérogations spécifiques pourraient également être accordées aux athlètes participant à des compétitions internationales majeures ou pour des motifs relevant de « l’intérêt national américain ».