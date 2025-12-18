La Police nationale déploie un dispositif spécial au CICES pour faciliter l’obtention de la carte nationale d’identité et le renouvellement du passeport. Les services concernés seront mobilisés du 18 au 31 décembre 2025 afin de rapprocher l’administration des citoyens.

À l’occasion de la 33ᵉ édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) du CICES, la Police nationale déploie un dispositif spécial pour rapprocher ses services des citoyens. Du 18 au 31 décembre 2025, elle est présente au Pavillon Brun du CICES, où le public est invité à visiter ses stands.

Dans ce cadre, la Direction de l’Automatisation du Fichier (DAF) et la Direction de la Police des Étrangers et des Titres de Voyage sont mobilisées afin de permettre l’établissement de la carte nationale d’identité et le renouvellementdu passeport. Cette initiative vise à simplifier les démarches administratives et à réduire les délais pour les usagers.

À travers cette présence à la FIDAK, la Police nationale entend renforcer la proximité avec la population et améliorer l’accès aux documents d’identification essentiels, tout en offrant un service de proximité durant l’un des plus grands événements économiques et commerciaux du pays.