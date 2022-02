Le président Umaro Sissoko Emballo l’a échappé belle, hier. Dans le viseur d’une bonne partie de l’armée, dont les généraux sont en majorité des Balante, l’ex-général des armées bissau-guinéennes et président de la République depuis le 27 février 2020 a réussi à se sortir indemne d’une première tentative de coup d’Etat. Pour un pays qui n’a jamais vu ses présidents terminer leurs mandats respectifs, en dehors de José Mario VAZ, la sécurité de Umaro Sissoko Emballo inquiète désormais plus d’un. Et l’opération commando d’hier, dirigée par un groupe de militaires appuyé par des policiers de la brigade d’intervention polyvalente, a laissé sur le carreau plusieurs morts. Et des blessés.

La chasse aux sorcières est ouverte à Bissau. Après la tentative ratée de renverser le président Umaro Sissoko Emballo, les forces de sécurité et de défense guinéennes soutenues par des éléments de la garde présidentielle se sont lancées aux trousses des présumés comandataires et organisateurs du putsch raté du 1er février. Si, pour certains observateurs de la scène politique locale, tous les regards sont orientés vers le contre-amiral José Americo Bubo Na Tchuto”, à Bissau, des barrages sont montés et des soldats qui ont érigés des positions de combats dans les rues des grandes villes du pays semblent chercher des hommes dont ils connaissent les véritables identités. Comme le contre-amiral José Americo Bubo Na Tchuto, de lourdes soupçons pèseraient aussi sur le général Antonio Indjai, l’un des chefs les plus influents de l’armée bissau guinéenne.

Grand allié du président Emballo, -il se raconte à Bissau que c’est lui le véritable mentor du président- Antonio Indjai qui est dans le viseur des Usa -les Américains ont offert 5 millions de dollars à quiconque leur permettrait d’avoir des informations pour sa capture-, a pris ses distances d’avec le président Umaro Sissoko Emballo. Et de nombreuses sources locales, consultées par Kéwoulo, ont affirmé que l’homme vivrait désormais reclus dans son village natal assuré que le président Emballo n’essayerait jamais de le faire livrer aux Américains. Avant ce général, c’est le contre-amiral José Americo Bubo Na Tchuto qui avait intéressé la DEA américaine. Et, c’est un commando des forces spéciales américaines et cap verdiennes qui est intervenue pour le capturer aux larges du Cap Vert et le faire emprisonner pendant 3 ans aux Usa avant de le remettre en liberté.

Si ces deux hommes forts de Bissau -activement impliqués dans des réseaux de trafic international de drogues-, en sont arrivés à vouloir se débarrasser de Umaro Sissoko Emballo, ce serait à en croire le principal concerné qu’il “(s’est) attaqué à leurs intérêts, en combattant la corruption et le trafic de drogues qui ont fait leur fortune.” Si la noblesse de ces combats suffit à faire passer le nouveau président guinéen pour un homme fréquentable, donc à qui les portes ont été largement ouvertes dans les palais des pays occidentaux, à Bissau les populations ont d’énormes reproches à faire à Emballo. “Tous ceux qui sont contre lui disparaissent mystérieusement. Ils meurent du jour au lendemain de maladies bizarres.” Soutient-on à Bissau. Le dernier de ces opposants disparus se trouve être le général Biagué Na Ntan. Balante comme 96% des officiers supérieurs de cette armée guinéenne, il se raconte, à Bissau, que ce général serait mort, le dimanche dernier, au Maroc ou en Espagne où il a été évacué à la suite d’un empoisonnement.

Lorsque la rumeur est devenue information, “puisque, hier, le président qui était venu présider le conseil des ministre au siège du gouvernement a annoncé sa mort. Ensuite, il a décidé de nommer un nouveau chef d’Etat-major, alors que cela fait partie des prérogatives du premier ministre. C’est à la suite des échanges survenus entre les hommes du président Emballo et ceux du premier ministre que des coups de feu ont été entendus.” Ont soutenu des sources militaires à Bissau. Et, après plus de 5 heures passées sous le feu, le président Emballo a été exfiltré et conduit au palais. Derrière lui, “ce sont 6 corps qui ont été ramassés et le nombre de blessés par balle s’élèverait entre 8 et 9 personnes. Des recherches sont entreprises pour traquer le restant de ce commando en fuite“, a soutenu à Kéwoulo une source militaire locale.