Moustapha Cissé Lô et Yakham Mbaye ont fait la paix. Et le directeur général du Soleil a présenté ses plates excuses au tonitruant député de Touba. C’est Moustapha Cissé Lo lui-même qui a fait la déclaration hier sur le plateau de Maïmouna Ndour Faye.

Après avoir passé les semaines dernières à s’insulter copieusement par médias interposés et à s’accuser de détournements de deniers publics et de trafics d’influence, les deux hagiographes du président Macky Sall auraient fumé le calumet de la paix sans que la lumière ne soit faite sur leurs propos. Aussi, Moustapha Cissé Lô a fait savoir qu’il est un ami du ministre des Affaires Etrangères, Amadou Ba et s’attaquerait à quiconque s’en prendrait à l’ancien ministre de l’économie et des finances.