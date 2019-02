Guédiawaye : La police à la trousse d’un faux procureur

La police de Guédiawaye est à la recherche d’un homme pour usurpation de fonction, abus de confiance, et trafic d’influence. L’individu recherché se faisait passer, tantôt pour un procureur, tantôt pour un magistrat et tantôt pour un avocat selon nos confrères de senenews.

L’escroc, avec sa méthode bien réfléchie, ciblait les patrons d’entreprise et de société. Dans un français châtié, il évoque souvent au téléphone des difficultés financières et des soucis de santé de sa famille pour les ferrer et leur soutirer de l’argent.

Il a eu à gruger plusieurs chefs d’entreprises et directeurs d’écoles. Une de ses victimes a déposé une plainte contre lui le jeudi dernier au commissariat central qui a ouvert une enquête et lancé un avis de recherche, renseigne Les Échos.