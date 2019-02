Tinder, c’est l’application de rencontres préférée de nombreux célibataires. La solution idéale pour faire de nouvelles rencontres, durables ou non. Il existe désormais l’application Tudder… mais pour des rencontres d’un autre genre !

Tudder, une application pour les vaches

Tudder, c’est donc l’application qui fait un tabac en ce moment… mais pourtant, nombreux sont ceux qui ne l’installeront jamais sur leur smartphone. Concrètement, elle est utilisée par… les fermiers britanniques, qui cherchent l’âme sœur pour leurs vaches. Lancée par l’entreprise agricole Hectare, elle permet de créer un profil pour les vaches avec leur âge, leur poids et le nom de leur heureux proprio.

Comme sur Tinder, il faut swiper à droit ou à gauche pour dire non. Un petit « meuh » récompense ensuite les utilisateurs.

Les rencontres made in Tudder ne se passent pas au cinéma, dans un café ou devant un mojito. Non, c’est ensuite du registre de la négociation entre les deux propriétaires. Et puisque la discrimination semble autorisée, vous pouvez même filtrer par rapport à la race ou si vous souhaitez un animal bio.

Loin d’être une blague, le site a déjà levé plus de 3 millions d’euros d’investissements. Même les vaches ont le droit à l’amour…