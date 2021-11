L’actrice Adja n’est pas insensible à la phase difficile que traverse la miss Sénégal 2020 ,qui serait victime d’un vi0l suivi de grossesse. En effet, Khadija DEME a apporté sa solidarité à l’endroit de Fatim Dione.

Voici, in extenso, son texte

“C’est désolant mais toutes nos bonnes valeurs sont entrain de nous quitter si ce n’est déjà le cas. Amatougniou yeurmendé, mando tougniou, yakamtinegn wakh bouy yaak, yakamtinegn juger, et j’espère fortement que cette histoire nous fera faire une introspection té gueuna rafetal non seulement sunu diganté ak Yallah, mais sunu diganté ak nitt yi. Le moral de l’histoire lou way def bopam finalement wala le Karma…

Tu as tout mon soutien Fatima Dione ainsi que toutes les Miss.

Toutes les “Fatima Dione” sans voix et voies pour ressortir et dénoncer les injustices qu’elles ont subies. C’est difficile d’être une femme au devant de la scène. Facilement tu deviens une proie représentée en gâteau où tout le monde a sa part à prendre. On est touchée en tant que femme parce qu’on le dise ou pas, on a vécu des injustices qu’on ne peut pas dire. C’est pourquoi ça fait mal.

Parlons, parlons au besoin, pour extérioriser, non pas pour exposer nos maux, mais pour être écouté, pour avoir du soutien, pour se soulager, se décharger. Parlez, partagez, et surtout ne jugez pas, parlez pour que plus jamais ça ne se reproduise, parlez pour stopper tout ça.”