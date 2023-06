Grève générale de 48 heures des agents de la DGID : le mot d'ordre "largement respecté", selon le SAID

De son côté, Mamadou Ndiaye Diome, chargé des revendications du syndicat autonome des agents des Impôts et des Domaines, souligne l’importance de la date du 15 juin dans l’agenda de la DGID. « Aujourd’hui, nous sommes le 15 juin, une date phare et très importante pour la DGID, marquée par les déclarations et les paiements des impôts. Le 15 juin est la date limite pour les paiements mensuels des impôts tels que la TVA et les déclarations à la source. C’est également la date limite pour le paiement de l’impôt sur les sociétés. Ce qui est certain, c’est que la grève aura un impact », déclare-t-il.

Ce dernier indique qu’ils ont visité presque tous les bureaux de la DGID à Dakar. « Nous sommes allés aux impôts de la Foire, des Almadies, des Parcelles Assainies, de Pikine-Guédiawaye et à Mermoz (…). Le constat est le même partout. Les contribuables et les agents ne se sont pas présentés. Les quelques personnes présentes pour s’acquitter de leurs obligations fiscales n’ont pas pu le faire à temps. Par exemple, à la Foire, plus de 100 contribuables font la queue car un service minimum est assuré », explique-t-il.

Des pénalités

En revanche, à la DGID de Mermoz, il n’y a pratiquement personne sur place. Selon Mamadou Diome, les usagers qui s’y sont rendus devront rebrousser chemin. S’ils ne peuvent pas effectuer leurs paiements à temps, ils seront soumis à des pénalités, car il existe des dates limites à respecter. « Lorsque vous dépassez la date limite, vous ne respectez pas vos obligations fiscales à temps. La DGID peut alors appliquer des pénalités ou des retards, mais cela dépendra du service et du contribuable concerné », précise le chargé des revendications du syndicat.

La grève générale à la DGID impacte non seulement les services administratifs, mais aussi les contribuables qui doivent s’acquitter de leurs obligations fiscales. Les agents, déterminés à faire entendre leurs revendications, affirment qu’ils sont prêts à « poursuivre leur action tant que leurs demandes ne seront pas satisfaites ».