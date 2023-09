Grand Magal: 134 individus déférés par la police, 3,5 kg de drogue saisis

La police nationale vient de dévoiler son bilan de sécurisation pendant la 129e édition du grand Magal. Les 4100 limiers déployés ont mis la main sur 271 personnes pour divers motifs. Parmi elles, 134 ont été déférées entre le parquet de Mbacké et celui de Diourbel. Seneweb vous livre intégralement le communiqué de la police.

“[…]Pour sacrifier à la tradition, des millions de fidèles et pèlerins ont convergé vers la ville sainte.

Ainsi, dans le cadre de la prise en charge des besoins sécuritaires de ce grand événement dans les localités de Touba, Mbacké, Diourbel et Bambey, la Police nationale a déployé quatre cent mille fonctionnaires de composés de police d’éléments en civil et d’éléments en tenue avec une montée en puissance de 352 éléments comparée à l’édition précédente et des moyens logistiques conséquents.

Ce dispositif classique a été complété par des notamment, des caméras de surveillance et des drones. Cet appui technique a permis une plus grande proactivité dans la prise en charge des impératifs sécuritaires durant tout le Magal.

Il s’agissait principalement, pour la Police nationale, de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes avec la mise en service de plusieurs postes de police avancés au niveau des zones jugées criminogènes dans le but de réduire les délais d’intervention. L’un des défis majeurs de la Police nationale pour cette édition a été de favoriser une plus grande fluidité de la circulation particulièrement difficile en ces moments d’hivernage.

Au terme de la mission, deux cent soixante-onze (271) personnes ont été interpellées pour diverses

infractions dont : 63 pour détention et usage, offre et cession de chanvre indien; 10 pour détention et usage, offre et cession de produits cellulosiques; 35 pour vol; 05 pour coups et blessures volontaires; 04 pour rébellion; 04 pour homicide involontaire; 01 pour conduite sans permis; 01 pour mise en danger de la vie d’autrui; 01 pour tentative de viol, pédophilie et détournement de mineure; 01 pour destruction de biens appartenant à autrui; 01 pour conduite sans permis, blessures involontaires par accident de la circulation routière; 01 pour abandon d’un véhicule à une tierce personne non détentrice de permis de conduire; 01 pour refus d’obtempérer, défaut de permis de conduire, conduite en état d’ébriété, 03 pour violences et voie de fait; 01 pour tentative d’enlèvement d’un enfant; 02 pour outrage à Agent et conduite sans permis; 55 pour nécessité d’enquête et 82 pour vérification d’identité.

En somme, cent trente-quatre (134) personnes ont été présentées au parquet.

Sur le registre de la lutte contre la drogue, 3,505 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis.

Sur le plan de la sécurité routière, 796 pièces ont été saisies ; 52 véhicules mis en fourrière ; 03 motos immobilisées.

Quarante-trois (43) accidents de la circulation ont été constatés dont, 21 corporels ; 20 dégâts matériels et 02 mortels” fait à Touba, le 07 septembre 2023.