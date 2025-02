Gestion des finances publiques : un rapport explosif de la Cour des comptes au cœur des attentes

Depuis vendredi dernier, la Cour des comptes a officiellement remis au président Bassirou Diomaye Faye son rapport d’audit sur la gestion des finances publiques sous le régime de Macky Sall, selon des informations rapportées par Le Quotidien. Ce document, très attendu, aurait également été transmis à plusieurs hautes autorités de l’État, notamment au Premier ministre Ousmane Sonko, au président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, ainsi qu’au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

Ce rapport revêt une importance cruciale dans le contexte actuel, car il est censé faire la lumière sur des scandales financiers et des irrégularités budgétaires présumées, régulièrement dénoncés par Ousmane Sonko et d’autres membres de l’opposition durant le régime précédent. Ces allégations concernent des détournements de fonds, des surfacturations dans l’attribution des marchés publics, ainsi que des manquements graves dans la gestion des ressources de l’État.

Malgré son importance, le rapport n’a pas encore été publié sur le site officiel de la Cour des comptes, comme cela est habituellement prévu pour garantir la transparence. Cette absence de publication soulève des interrogations et alimente les spéculations sur le contenu du document, notamment sur l’ampleur des dysfonctionnements qu’il pourrait révéler.

L’analyse de la Cour des comptes devra non seulement confirmer ou infirmer ces accusations, mais également en évaluer l’impact réel sur les finances publiques. Si des irrégularités sont avérées, le rapport pourrait avoir des implications politiques et judiciaires majeures, en engageant la responsabilité des acteurs impliqués sous le régime de Macky Sall. Pour l’heure, le public et les observateurs politiques restent dans l’attente d’une publication officielle et d’une communication claire sur les conclusions de cet audit.