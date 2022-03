Gare des Beaux maraichers : Un boutiquier arrêté avec une grosse quantité de cigarettes en contrebande

Un boutiquier nommé M. Ba a été arrêté par la police, lors d’une opération sécuritaire à la gare des Baux maraîchers. Il avait réceptionné une grosse quantité de cigarettes de marque Oris en contrebande. D’après les sources du journal “les Echos”, le contrebandier voulait écouler son stock en toute discrétion sur le marché.

Ils se rendent alors sur les lieux, installent un dispositif de planque et de surveillance et guettent les mouvements de foule des usagers de ladite gare.

Le contrebandier tient une boutique aux Parcelles-Assainies de Dakar et vient récupérer son colis aux Baux maraîchers. Mais à peine réceptionne-t-il la marchandise composée de quatre gros sacs de riz, Ba manœuvre et embarque les paquets à bord d’un véhicule pour les acheminer à son lieu de commerce.

Cuisiné à la police, le mis en cause reconnaît tout et affirme avoir fait convoyer les paquets depuis Richard-Toll par le canal d’un chauffeur. Quid de l’identité du chauffeur convoyeur ? Ba dit l’ignorer et affirme que ce dernier se devait juste de l’informer de son arrivée à la gare routière pour venir sur les lieux et récupérer son colis. Il avoue également qu’il voulait écouler les paquets de cigarettes en contrebande dans sa boutique sise aux Parcelles-Assainies de Dakar.