Futur club de Sadio Mané, Ballon d'or : El Hadj Diouf donne son avis tranché...

«Toutes les équipes au monde voudront avoir dans leur effectif un joueur comme lui. Ma préférence, c’est le Bayern Munich, surtout que j’adore cette équipe. Le Bayern reste une grande institution, qui joue presque chaque année les premiers rôles en Europe. Avec Sadio, c’est sûr qu’ils seront encore plus forts. Mais, c’est au joueur de prendre la décision de partir ou de rester», a dit l’ancien numéro 11 de l’équipe nationale du Sénégal.

Pour ce qui est, par ailleurs, du Ballon d’Or France Football, “Dioufy” est convaincu qu’on ne peut pas en parler sans citer le nom de la star des Lions d’Aliou Cissé. «Sadio Mané fait partie des trois meilleurs joueurs au monde, personne ne peut l’enlever. Et c’est certain qu’il fera partie des trois premiers au classement», a-t-il souligné .

Troisième meilleur buteur de l’histoire du football sénégalais (24 buts), derrière Sadio Mané (32 buts) et Henri Camara (31 buts), Diouf s’est aussi prononcé sur le premier triplé de l’enfant de Bambali en équipe nationale, face au Bénin, samedi dernier.