La communauté sénégalaise établie en France fait face à une nouvelle tragédie avec le décès brutal de Baba Abdoulaye Diop. Cet étudiant a succombé à ses blessures après avoir été poignardé lors d’une altercation survenue dans l’Hexagone.

Connu sous le pseudonyme de « Guelwar » ou « Venom » sur la plateforme TikTok, le défunt s’illustrait régulièrement par ses prises de position en faveur du parti Pastef et de son leader Ousmane Sonko. D’après des témoignages de proches relayés par Kawtef, ce drame trouverait son origine dans des divergences d’opinions politiques ayant dégénéré en affrontement physique. Les circonstances exactes de cette agression à l’arme blanche devront être établies par les autorités compétentes.