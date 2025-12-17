CAN 2025: Pape Thiaw recrute un nouveau technicien étranger pour renforcer son staff

En vue de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l’équipe nationale du Sénégal continue de renforcer son encadrement technique. Benjamin Guy a officiellement intégré le staff des « Lions ».

Âgé de 45 ans, le technicien de renom arrive avec une solide expérience acquise au plus haut niveau du football français. Il a notamment exercé à Dijon Football Côte d’Or (2011-2019), au Stade Brestois (2019-2021), à Montpellier HSC (2021-2022) et à l’AS Saint-Étienne (2022), cumulant quatre saisons en Ligue 2 et sept saisons en Ligue 1.

Benjamin Guy a été aperçu récemment sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade, lors du premier galop des Lions, en mode supervision. Il travaillait en étroite collaboration avec Hussein Bichara Farhat, plus connu sous le surnom de coach Flamma. Si sa présence était jusque-là discrète, le préparateur physique a été davantage impliqué lors de la séance d’entraînement de mardi, tenue à huis clos, sans doute dans l’optique d’affiner les stratégies physiques à l’approche de la compétition continentale.

Natif de Dijon, Benjamin Guy a très tôt intégré l’univers du football en rejoignant le DFCO dès 1999. Il a débuté comme préparateur physique au centre de formation du club bourguignon. Grâce à son sérieux et à sa compétence, il a progressivement gravi les échelons, travaillant d’abord avec l’équipe féminine, avant d’intégrer le staff professionnel en 2012. À ce poste, il a notamment vécu la montée du club en Ligue 1, un moment marquant de sa carrière.

Poursuivant son parcours aux côtés de l’entraîneur Olivier Dall ’Oglio, avec qui il a collaboré durant près d’une décennie, Benjamin Guy a ensuite passé deux saisons au Stade Brestois, avant de rejoindre Montpellier HSC pour la saison suivante, puis Saint-Étienne.

Par ailleurs, Benjamin Guy ne serait pas le seul renfort attendu au sein de la « Tanière ». D’après nos sources, deux à trois masseurs ainsi qu’un autre préparateur physique devraient également rejoindre le staff technique de l’équipe nationale. Ils auraient déjà intégré le groupe et entamé le travail, dans l’attente de la confirmation officielle de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Cette dynamique de renforcement du staff s’inscrit dans la volonté du sélectionneur Pape Thiaw d’optimiser son entourage technique, à la hauteur du prestige de la compétition. Objectif affiché : remporter la CAN et inscrire un peu plus son nom dans l’histoire du football sénégalais, après avoir déjà conduit le pays à la victoire lors du premier CHAN.

Dans le cadre de cette préparation, les « Lions » recevront le drapeau national des mains du Président de la République ce soir, à la salle des banquets du Palais présidentiel. Une séance d’entraînement ouverte au public est également prévue ce jeudi à 17h30 au stade Léopold Sédar Senghor, qualifiée de séance « Taggatoo » (au revoir, en wolof) au public sénégalais, avant le départ de la délégation vendredi prochain pour Tanger.