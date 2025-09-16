France: Clothilde battue à mort par son mari sénégalais et sa co-épouse

Un drame familial à Montargis en France. Clothilde, 31 ans, avait été battue à mort par son mari sénégalais, Sileye B., et la co-épouse de ce dernier, Dieynaba K., sous les yeux de ses trois enfants. La victime est décédée la nuit du 3 août 2022. Elle était enceinte d’une petite fille, décédée in utero quelques semaines plus tard. Le procès s’est ouvert ce lundi 15 septembre, a appris Senego.

Selon l’organisation Stop Agression Sénégal, Clothilde avait rencontré Sileye B. lors d’un stage à Dakar en 2015 et avait choisi de revenir vivre avec lui en France. Hébergée d’abord chez son père à Paris, la cohabitation devient rapidement conflictuelle. Enceinte, elle s’installe dans un petit appartement à Montargis.