Électrification rurale : Jean Michel Sène boucle la mise en service de nouveaux villages à Kaolack et Kaffrine

La série de cérémonies de mise en service de villages nouvellement électrifiés dans les régions de Kaolack et Kaffrine s’est achevée ce week-end, sous la houlette du Directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène.

Après les localités de Kati et Keur Bidji, cinq nouveaux villages ont officiellement été raccordés à l’électricité dans le cadre des projets ASER–Global Engineering et ASER–AEE Power. Il s’agit de Darou Salam 2 (département de Malem Hodar, commune de Sagna), Taba (département de Koungheul, commune de Ida Mouride), Thiakhathie Mouride et Thiekene Mouride (département de Koungheul, commune de Ribot Escale), ainsi que Darou Dame Laye (département de Koungheul, commune de Lour Escale).

Ces mises en service s’inscrivent dans la politique nationale d’accès universel à l’électricité, un objectif que l’État du Sénégal ambitionne d’atteindre à l’horizon 2025. Selon l’ASER, ces projets traduisent la volonté de rapprocher l’énergie des populations rurales, condition essentielle au développement économique et social.

Le Directeur général de l’ASER a salué la mobilisation et l’accompagnement des autorités administratives et territoriales — gouverneurs, préfets, sous-préfets et maires — qui ont facilité le déploiement des travaux. Il a également rendu hommage aux équipes techniques de l’ASER, de la Senelec et de leurs partenaires privés, pour leur engagement sur le terrain.

Dans ces localités désormais électrifiées, habitants et élus locaux n’ont pas caché leur satisfaction, estimant que l’accès à l’électricité contribuera à améliorer les conditions de vie, favoriser la scolarisation, dynamiser les activités économiques et réduire les inégalités territoriales.