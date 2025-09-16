Saint-Louis : un vigile de l’UGB arrêté pour trafic de chanvre indien

Un vigile de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (nord) a été interpellé dimanche 14 septembre 2025 pour “trafic de chanvre indien et tentative de corruption”. L’individu, identifié sous le nom de D. Sow, âgé de 29 ans et domicilié à Sanar, aurait profité de sa position pour vendre de la drogue aux abords du portail principal de l’université.

Les autorités policières, alertées par des renseignements sur un trafic actif près de l’UGB, ont infiltré les réseaux locaux. Après plusieurs jours de surveillance, une équipe de la brigade de recherches en civil a repéré D. Sow en train de vendre des substances illicites. Son interpellation a eu lieu dimanche après-midi, et une fouille corporelle a révélé la présence de deux cornets de cannabis dans ses poches, ainsi qu’un sac contenant un Taser, une arme blanche, des ciseaux et du papier de conditionnement.

Acculé par les preuves, D. Sow a tenté de s’en sortir en proposant 200 000 FCFA aux policiers en échange de sa libération. Cette offre, perçue comme une tentative de corruption, a aggravé sa situation juridique.

D’après les investigations, le vigile aurait commencé ce trafic pour compléter ses revenus modestes, dans un contexte économique difficile. Ignorant que la police surveillait déjà ses activités, il a été rapidement démasqué, rapporte L’Observateur, dans sa parution de ce mardi.

Conduit au commissariat de Saint-Louis, D. Sow a été placé en garde à vue pour « offre et cession de stupéfiants ». Une enquête est en cours pour identifier d’éventuels complices.