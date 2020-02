FOOTBALL / FORMATION DES JEUNES : Le footballeur Habib Ladiane veut aider les talents à éclore

Le footballeur sénégalais, Habib Ladiane qui évolue en division régionale en Espagne ambitionne d’ouvrir un centre de formation pour aider les jeunes footballeurs à réaliser leur rêve. Son école, Huesca de Dakar, combinera sports et études pour accroître leurs chances de progresser, de se révéler.

Créer un centre de formation qui prenne en compte les dimensions sportives et éducatives, une exigence pour atteindre le haut niveau. C’est l’ambition d’Habib Ladiane qui, à travers le Huesca de Dakar, veut aider les jeunes à poursuivre leurs études tout en pratiquant le football. « Plusieurs jeunes quittent l’école pour le football alors qu’ils peuvent devenir footballeurs professionnels tout en faisant des études », a-t-il dit pour expliquer son projet qui verra le jour cette année. « Le centre a pour but de former les jeunes talents en vue de les encadrer et les suivre comme il se doit dans le but ultime: le monde professionnel », a fait savoir ce jeune footballeur qui vit en Espagne depuis des années et qui a joué dans plusieurs équipes régionales de football dans le Haut-Aragon (Espagne). Ce centre qui sera installé à Sébikotane est, pour lui, une façon d’apporter sa contribution pour contribuer au développement du football au Sénégal.

Le coût du projet est estimé à 347.000 euros, soit un peu plus de 225 millions de francs Cfa. Pour sa réalisation, Habib Ladiane, au-delà d’une participation personnelle, compte sur un coup de pouce financier de différentes organisations de Huesca comme la Fondation Podoactiva. Il compte également sur la publication de son livre « Le football et ses couleurs » (Sus colores, en espagnol) pour lever des fonds.

Ce centre de formation fera la part belle aux jeunes de 9 à 19 ans et aux filles. Habib Ladiane travaillera en collaboration avec le Deportivo Huesca (Ligue 2 espagnole). Les plus talentueux et prometteurs d’entre eux sont ensuite appelés à garnir les rangs des différentes catégories du club espagnol. L’intégration se fait par test. Dans un premier temps, 18 joueurs de trois catégories seront retenus pour le démarrage.

« Notre ambition, c’est de donner aux jeunes talents qui ont des rêves les meilleures chances de se révéler et de progresser en les mettant dans des conditions optimales d’entraînement et de formation et en leur offrant un accompagnement pour qu’ils puissent devenir de vrais professionnels », a indiqué Habib Ladiane.