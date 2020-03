L’ex-conseiller, chef de cabinet du président de la République, n’a pas fini avec ses succulents et scabreux déballages. Ce dimanche, Moustapha Diakhaté, qui était l’invité de Aïssatou Diop Fall, a fait une déclaration qui ne va, surtout, pas arranger les exécrables relations qu’entretiennent les principaux responsables politiques de la Casamance. Et Benoit Sambou qui a été la principale cible de l’ancien député ne s’en est pas tiré à bons comptes.

Invité à se prononcer sur la décision, de ses anciens compagnons, de le mettre à la porte du parti présidentiel qu’il n’avait de cesse fragilisé, en prenant toujours le contre-pied de la version officielle, l’ancien allié du Président Macky Sall a dit s’attendre à ce que tout le monde prenne part au prononcé de sa sanction sauf Benoit Sambou et Abdou Mbow; deux personnes qui lui étaient très proches. S’il ne s’est pas trop épancher sur le cas Abdou Mbow, Moustapha Diakhaté n’a pas manqué d’égratigner Benoit Sambou, le coordinateur de l’APR Ziguinchor et Monsieur l’arbitre de la commission discipline du parti présidentiel.

Comme l’avait révélé Kewoulo dans un de ses nombreux articles sur la guéguerre qui oppose les Apéristes de Ziguinchor, informations toujours démenties par les courtisans des mis en cause, Moustapha Diakhaté a déclaré que Benoit Sambou n’a pas été reconnaissant à son endroit. Se remémorant l’un de leurs moments de proximité, Moustapha Diakhaté a déclaré que « Benoît Sambou a été très meurtri par la nomination d’Angélique Manga, en tant que ministre, à l’époque. Il a même failli se suicider. Il a pleuré à chaudes larmes. J’ai été des premières personnes à aller le voir pour le réconforter. »

Considérée, en son temps, comme susceptible de créer « de grosses frustrations dans les rangs des leaders« , la nomination de Aminata Angélique Manga avait été mal digérée par les ténors du parti présidentiel en Casamance. Aveuglés par leur lutte d’ego, « les leaders » n’avaient pas perçu l’avancée masquée de l’ancienne présentatrice de la RTS; protégée qu’elle était par le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. Alors que Benoit Sambou s’était focalisé sur sa rivalité d’avec Doudou Ka, l’autre mal aimé qui dirige le Fongip, et portait en piètre estime tous les « petits chefs » de la prairie beige et marron du sud, il s’est vu coiffé au poteau des nominations par leur benjamine, Aminata Angélique Manga que personne n’avait vu venir.

Et, pour se donner bonne conscience et se convaincre que Macky Sall ne leur avait pas préféré « une illustre inconnue » au bataillon des « leaders », les mal aimés de Benno Ziguinchor se sont entendus pour nier tout mérite à la jeune dame présentée comme une Djégou Niaaye, un pachyderme qui a bousculé tout le monde pour se faire sa place. Et désigné Abdoulaye Baldé comme le parrain de l’accession de Aminata Angélique Manga au poste très convoité de ministre de la République. Un bref et symbolique passage au conseil des ministres. Une consécration qui aura causé des cassures jusque-là non réparées. Et, tout porte à croire que les dernières déclarations de Moustapha Diakhaté ne vont pas changer ce climat de suspicion.