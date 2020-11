Kylian Mbappé retenu malgré sa blessure, Marcus Thuram va découvrir Clairefontaine pour la première fois de sa carrière avec les A. Didier Deschamps a dévoilé sa dernière liste de l’année 2020, avec un groupe de 26 joueurs. En revanche, Upamecano, Aouar Camavinga, et Ferland Mendy sortent du groupe (les deux premiers allant en Espoirs). Les Bleus joueront un match amical, mercredi 11 novembre, contre la Finlande, avant de disputer les deux derniers matchs de poule de Ligue des Nations contre le Portugal (14 novembre), et la Suède (17 novembre).

Alors qu’il souffre d’une gêne musculaire aux ischio-jambiers droits depuis le weekend dernier, Kylian Mbappé a été appelé avec les Bleus. Une sélection qui ne devrait pas ravir Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, qui souhaitait que son attaquant soit laissé au repos. Didier Deschamps devrait tout de même préserver le joueur contre la Finlande: “Je reste sur ma ligne de conduite, je n’ai jamais pris de risque avec qui que ce soit, et je prends des décisions dans l’intérêt du joueur. Si je le mets dans la liste, c’est qu’il y a de très fortes probabilités qu’il soit disponible pour notre match contre le Portugal“. L’impératif de victoires, chaque entraîneur doit y faire face : “Je ne suis pas en conflit avec Thomas Tuchel, il doit gérer ses matchs avec l’obligation de résultats, mais j’ai la même obligation avec l’Equipe de France”.

Costil, Dubois, Fekir, Sissoko de retour, Upamecano, Camavinga et Aouar sortent

Dans une liste élargie avec 26 joueurs, Didier Deschamps a fait le choix d’appeler quatre gardiens. C’est le Bordelais Benoît Costil qui vient s’ajouter à Lloris, Maignan et Mandanda, déjà présents lors du rassemblement précédent. En défense, le sélectionneur a privilégié Léo Dubois à Ferland Mendy, qui avait dépanné sur le côté droit contre la Croatie alors qu’il évolue à gauche avec le Real Madrid. Au milieu, Moussa Sissoko, qui avait manqué le dernier rassemblement, fait son retour en Bleu, tout comme son compère d’attaque, Nabil Fekir, dont les performances avec le Betis Séville ont plu au sélectionneur: “Nabil a un volume de jeu qui est meilleur aujourd’hui et quand il a le ballon, il se passe quelque chose“. Eduardo Camavinga sera quant à lui absent, il souffre d’un pépin musculaire. Parmi les non-retenus figurent Dayot Upamecano et Houssem Aouar, des absences qui répondent à une logique sportive selon Deschamps. Pour lui, le défenseur de Leipzig traverse “une période de moins bien” et “Houssem présente moins de garanties que d’autres joueurs avec le même profil“. Ils sont tous les deux convoqués avec les Espoirs, comme Jonathan Ikoné et Jules Koundé.

Avec AFP