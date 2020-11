Aminata Mbengue avait été arrêtée suite à une plainte contre X de sa copine P. Fall, alias Pina Fall, domiciliée à Nord Foire et âgée de 17 ans, qui voyait ses vidéos obscènes circuler sur le net.

Agée de 26 ans, Aminata Mbengue, étudiante en sixième année à l’Institut Nationale Supérieure de l’Education Populaire et du Sport (Inseps) de l’Ucad, était poursuivie pour détournement de mineure, corruption de mineure, acte contre nature, enregistrement d’image présentant un caractère pornographique enfantine.

Elle avait fait face, vendredi dernier, au tribunal des flagrants délits de Dakar qui l’a condamnée, hier, à six mois fermes. La prévenue avait seulement reconnu l’acte contre nature en confiant avoir couché avec la mineure P. Fall à deux reprises quand celle-ci était venue lui rendre visite dans sa chambre au campus. « Je l’ai fait par curiosité », avait-elle ajouté pour justifier son acte, avant de préciser être bisexuelle. S’agissant de l’âge de son partenaire, Aminata Mbengue avait soutenu que P. Fall lui a menti en lui faisant croire qu’elle avait 19 ans alors qu’elle en avait seulement 16.

Me Mamadou Seck, avocat de la défense, avait plaidé pour le délit de détournement de mineure la relaxe pure et simple et pour les autres délits l’application bienveillante de la loi. Le parquet avait requis 2 ans fermes contre la prévenue. Le verdict était fixé pour 4 octobre, rapporte le journal Kritik’