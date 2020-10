Football: Cheikh Ndoye (Red Star) vers un nouveau défis

À 34 ans, le milieu de terrain sénégalais s’est engagé lundi avec le Red Star pour aider le club à remonter en Ligue 2. Un véritable défi pour un joueur qui n’a plus disputé de match officiel depuis le mois de mars 2019.

“Pourquoi avoir accepté de relever le défi du Red Star, club de National qui vise la montée en Ligue 2 cette saison ?

Je suis venu plusieurs fois au Stade Bauer en tant qu’adversaire, avec Épinal ou Créteil, et pour moi, le Red Star est un club mythique. Le président Patrice Haddad et l’entraîneur Vincent Bordot m’ont exposé leur projet, et je me suis dit que cela correspondait à mes valeurs. Je suis un homme de défi, qui ne lâche rien. Je me suis donc engagé ici à 200 %. Je veux permettre au Red Star de progresser et de faire mieux que la saison dernière. Nous restons sur deux victoires d’affilée (contre Concarneau et à Laval), pourquoi ne pas enchaîner avec un troisième succès, vendredi face à Créteil ?

Vous n’avez plus joué de match officiel depuis une sélection avec le Sénégal contre le Mali, le 26 mars 2019, et une rupture des ligaments croisés d’un genou qui avait mis un terme à votre saison. Dans quel état physique êtes-vous ?

Avant de venir ici, j’ai travaillé pendant quelques semaines avec Créteil, et je m’entraîne depuis deux jours avec le préparateur physique du Red Star. Je ne peux pas encore donner précisément la date de mon retour sur les terrains. Mais je vais continuer à travailler, et on verra bien.

Vous êtes en conflit avec Angers, à qui vous reprochez de ne pas avoir honoré une promesse d’embauche. Où en est votre procès aux prud’hommes ?

Un planning s’est mis en place, et le juge doit se prononcer le 4 mars 2021. J’ai signé un contrat avec Angers, qui m’avait fait revenir de Birmingham en août 2018 en me proposant une offre de reconversion. Après ma blessure, on m’a fait une proposition différente, qui ne me convenait pas du tout. Aujourd’hui, je demande simplement que mes droits soient respectés.