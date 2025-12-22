FONGIP : Une année 2024-2025 marquée par des performances exceptionnelles

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) confirme son rôle clé dans le développement économique et social du Sénégal en dévoilant un bilan impressionnant pour l’année 2024-2025. Grâce à l’engagement sans faille de ses équipes et à des partenariats renforcés, l’institution a non seulement atteint, mais également dépassé la majorité de ses objectifs.

Des résultats financiers remarquables

Avec une gestion rigoureuse et des stratégies adaptées aux besoins des entrepreneurs sénégalais, le FONGIP a su mobiliser des ressources financières conséquentes. Ainsi :

13,5 milliards FCFA ont été octroyés sous forme de garanties de financement, permettant à de nombreux entrepreneurs de concrétiser leurs projets et de participer activement à l’économie nationale.

ont été octroyés sous forme de garanties de financement, permettant à de nombreux entrepreneurs de concrétiser leurs projets et de participer activement à l’économie nationale. 1,1 milliard FCFA a été accordé en prêts de refinancement par les institutions de microfinance soutenues par le FONGIP, renforçant ainsi leur capacité à accompagner les petites et moyennes entreprises.

a été accordé en prêts de refinancement par les institutions de microfinance soutenues par le FONGIP, renforçant ainsi leur capacité à accompagner les petites et moyennes entreprises. Au total, ce sont 26,5 milliards FCFA de crédits alloués, représentant un investissement massif et stratégique dans l’économie sénégalaise.

Un impact social transformateur

Au-delà des chiffres, l’impact du FONGIP se mesure également à travers les vies transformées. En 2024-2025, l’institution a contribué à la création de 20 000 emplois, offrant ainsi une nouvelle perspective à des milliers de familles sénégalaises et participant activement à la réduction du chômage dans le pays.

Innovation et renforcement des partenariats

Cette année a également été marquée par des avancées significatives en matière d’innovation et d’amélioration des processus internes. Le FONGIP a su s’adapter aux besoins changeants du marché et a consolidé ses relations avec ses partenaires stratégiques, contribuant ainsi à son rayonnement et à son efficacité.

Une mission au service du Sénégal

Ces résultats exceptionnels témoignent du rôle crucial du FONGIP dans le développement économique du Sénégal. En soutenant les entrepreneurs, en renforçant les institutions de microfinance et en favorisant la création d’emplois, le FONGIP s’impose comme un acteur incontournable dans la construction d’un avenir prospère pour tous les Sénégalais.

Alors que l’année 2025 touche à sa fin, le FONGIP réitère son engagement à accompagner l’entrepreneuriat et à contribuer activement à la transformation économique et sociale du Sénégal.