France: Les regrets de Madiambal Diagne sur…

Sur X, Madiambal Diagne informe : «Le Front de Résistance de la Diaspora sénégalaise m’avait convié à un dîner débats le 20/12/ 2025 à Clamart. Au menu des échanges, la difficile situation politique, économique et sociale du Sénégal. Une belle soirée, instructive et une mobilisation exemplaire à saluer. Bravo !»

Le fondateur du groupe Avenir communication a fait cette annonce depuis la France. Il est sous le coup d’un mandat d’arrêt international délivré par la justice sénégalaise dans le cadre de l’instruction d’une affaire de transactions supposées douteuses, relatives à un marché public exécuté par une entreprise dont il est l’administrateur.

Lors du dîner-débats du front de résistance de la diaspora sénégalaise, Madiambal Diagne a regretté la trajectoire prise par le Sénégal, pointant «méchanceté gratuite» et «ostracisme». «Il n’y a pas un jour où l’on n’observe pas un acte de règlement de comptes ou une injustice à tous points de vue», dénonce-t-il dans des propos repris par Le Quotidien, le titre du groupe de presse qu’il a fondé.

Le journaliste s’est insurgé par ailleurs contre cette «manie» sénégalaise consistant à se focaliser sur les élections, passées ou à venir, au détriment d’une mobilisation autour des urgences qui interpellent le pays entre deux scrutins. Il rappelle l’épisode de 2019 où, dès le lendemain de la réélection de Macky Sall, le débat était «abreuvé par l’idée d’un troisième mandat». «La vie politique [était] empoisonnée», se souvient-il.

Madiambal Diagne croit savoir que le même scénario est en train de se répéter depuis la présidentielle de 2024. À son avis, le cycle doit être rompu : «Il faut s’arrêter pour regarder la trajectoire. Il faudrait savoir comment, à l’avenir, faire en sorte que notre destin ne tombe pas entre [n’importe quelles] mains.»