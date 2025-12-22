Tournée du président Diomaye: Bougar Diouf porte plainte contre le PM Sonko pour…

Le leader de l’Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS), Bougar Diouf, a saisi le Procureur de la République d’une plainte visant le Premier ministre Ousmane Sonko, l’accusant de manquements graves à la solidarité gouvernementale et au bon fonctionnement de l’État, à la suite de son absence lors d’une tournée économique du chef de l’État.

Texte in extenso :

Plainte officielle au Procureur de la République

au nom de : UNION DES PANAFRICANISTES SÉNÉGALAIS (UPS)

Siège : Sicap Rue 10 Grand Dakar. Représentant légal : Bougar DIOUF

À Monsieur le Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar

Objet : Saisine du Procureur de la République pour appréciation de faits portant atteinte à la solidarité gouvernementale et au bon fonctionnement de l’État

Monsieur le Procureur,

Au nom de l’UNION DES PANAFRICANISTES SÉNÉGALAIS (UPS), nous avons l’honneur de porter à votre haute attention des faits d’une gravité exceptionnelle qui mettent en cause le Premier Ministre Ousmane SONKO dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’Exécutif.

En effet, il nous a été donné de constater que le Premier Ministre, dans le cadre d’une tournée économique essentielle menée par le Président de la République sur le territoire national, a refusé de se déplacer et d’accompagner le Chef de l’État SEM Bassirou Diomaye Faye, en violation manifeste des principes fondamentaux de collaboration, de solidarité gouvernementale et de respect du protocole institutionnel.

Ces faits, s’ils étaient laissés sans suite, constituent : Un manquement grave au devoir de collaboration au sein de l’Exécutif, essentiel à la stabilité et à la bonne marche des institutions ;

Une atteinte à la solidarité gouvernementale, principe cardinal de toute République digne de ce nom ;

Une insubordination institutionnelle susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux de l’État et de mettre en péril l’intérêt général.

Par la présente, notre parti sollicite respectueusement de votre haute autorité :

D’ouvrir une enquête afin de vérifier la réalité et la portée juridique des faits dénoncés ;

D’apprécier s’il existe une qualification pénale ou administrative applicable ;

Et de prendre, le cas échéant, toutes mesures judiciaires ou administratives que vous jugerez conformes à la loi et à l’intérêt supérieur de la Nation.

Nous tenons à souligner que la gravité de ces faits dépasse le cadre politique et relève directement de la protection des institutions et du respect de la Constitution. Notre parti se tient à la disposition du Parquet pour fournir toutes informations ou documents utiles à la manifestation de la vérité.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de notre haute considération républicaine.

Fait à Dakar, le 22/12/2025

Pour l’UNION DES PANAFRICANISTES SÉNÉGALAIS (UPS)

Signature : Bougar Diouf

Nom et fonction du représentant : Bougar DIOUF