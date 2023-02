Fond Covid-19 : La liste des 10 ministres trainés devant la haute cour de justice

Guy Marius Sagna dresse la liste des 10 ministres trainés devant la haute cour de justice Selon le député de Yewwi Askan Wi Guy Marius Sagna 10 ministres sous trainés devant la haute cour de justice pour l’affaire des fonds Covid-19.

« Nous vous informons que nous avons déposé sur la table du président de l’assemblée nationale une proposition de résolution de mise en accusation de 10 ministres devant la haute cour de justice pour infractions présumées dans la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19 » , informe Guy Marius Sagna

En application de l’article 110 de la constitution et sur la base des faits relevés par le dernier rapport de la cour des comptes (CC/CABF/B portant contrôle de la gestion du fonds de de gestion de la riposte et de la solidarité contre les effets de la COVID-19) nous demandons la traduction devant la haute cour de justice des 10 ministres suivants :

-Mansour Faye

-Abdoulaye Diouf Sarr

-Abdoulaye Daouda Diallo

-Moustapha Diop

-Abdoulaye Diop

-Aïssatou Sophie Gladyma

-Zahara Iyane Thiam

-Ndeye Saly Diop Dieng

-Aminata Assome Diatta

-Néné Fatoumata Tall

Les députés qui portent cette proposition de résolution sont au nombre de 26 (certains étant absents de Dakar voire du territoire national).

Il s’agit de :

Ahmed Aïdara

Fatou Ba

Sokhna Ba n°2

Ndialou Bathily

Ramatoulaye Bodian

Mohamed Ayib Salim Daffé

Samba Dang

Ismaïla Diallo

Awa Diène

Ndeye Yacine Ngouda Diène

Aminata Dieng

Sanou Dione

Birame Souley Diop

Assane Diop

Abass Fall

Fatou Gueye

Mouhamadou Mansour Kébé

Babacar Mbengue

Arame Ndiaye

Mamadou Niang

Guy Marius Sagna

Massata Samb

Sira Ndoye Sall

Oulimata Sidibé

Oumar Sy

Daba Wagnane

NB :

La député Aminata Touré qui a beaucoup contribué à la naissance de cette proposition de résolution de mise en accusation en est cependant absente à cause de la forfaiture de l’instrumentalisation de l’assemblée nationale par le président Macky.