finale UFOA: Matar Ba très déçu de la prestations des lionceaux

Matar Ba, le Ministre des Sports est très déçu de la non qualification des juniors sénégalais à la CAN U20.

« La lecture que je fais de cette finale est une lecture très lucide : Gambie en voulait plus que le Sénégal, elle était plus fort, c’est seulement le travail qui paie et tous les pays sont en train de travailler à révéler le niveau de leur football. Il faut maintenant revenir à la raison et ne pas croire qu’on est meilleur que tous», a-t-il déclaré à l’issue de la finale du tournoi de l’UFOA A que le Sénégal a perdu devant la Gambie (2-2,TAB 4-3), hier, au stade Lat Dior.