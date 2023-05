Finale CAN U17 : Amadou Ba lance un message aux lionceaux

Les U17 s’apprêtent à une finale historique face au Maroc le vendredi 19 mai 2023. Le Premier Ministre, Amadou Ba, a envoyé un message d’encouragement aux lionceaux , les félicitant pour leur brillante parcours et les exhortant à faire de leur mieux dans cette rencontre finale.

Amadou Ba a rappelé l’importance de cette finale, non seulement pour l’équipe et le pays, mais aussi pour l’image sénégalaise au niveau international. Il a insisté sur l’importance de représenter une nation respectée et réputée, dont la notoriété s’étend bien au-delà des frontières du continent africain. Le Premier Ministre a encouragé les joueurs à faire preuve de courage, d’abnégation et à cultiver les valeurs de « Jom », de « fitt », de détermination, d’empathie et de respect de l’autre.

Il a salué le comportement exemplaire des joueurs tout au long de la compétition et les a remerciés pour les moments de joie et d’allégresse qu’ils ont apportés à leur pays et à leurs compatriotes. Le Premier ministre a également félicité les entraîneurs chevronnés et inspirés pour leur travail remarquable et les résultats encourageants obtenus à ce jour.

Amadou Ba a assuré les U17 Lionceaux de l’appui inconditionnel du Président de la République, du Gouvernement, des populations, de la jeunesse et des femmes. Peu importe la dureté de l’affrontement lors de la finale, ils suivront l’équipe, l’accompagneront et seront à ses côtés pour la victoire finale.

Pour terminer, le Premier Ministre a souhaité bonne chance aux Lionceaux U17 au nom du Président de la République et a exprimé l’espoir de voir le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations U17 édition 2023 au Sénégal. Il conclut en criant: «Vive les lionceaux U17!» et «Vive le Sénégal!» , faisant preuve de l’enthousiasme et du soutien d’un pays entier pour cette équipe prometteuse.