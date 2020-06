Fin de l’aventure: Mbaye Leye quitte le Standard

Une semaine après Michel Preud’homme et quelques jours après la nomination de Philippe Montanier, le Standard annonce le départ de Mbaye Leye. Adjoint de MPH cette saison, le Sénégalais n’a pas trouvé d’accord pour rester à Sclessin. Il s’en va après une petite année dans le staff liégeois.

Alors que le Standard a nommé Philippe Montanier pour succéder à Michel Preud’homme sur le banc liégeois et que le Français arrive avec un assistant, en la personne de Mickaël Debève, Mbaye Leye a estimé qu’il était temps pour lui de faire ses valises et de quitter le bord de Meuse.

“Le club a exploré plusieurs pistes en interne susceptibles de permettre à Mbaye de continuer son apprentissage chez les Rouches, mais aucune d’entre d’elles n’a pu aboutir à une solution”, précise le communiqué du Standard.

Mbaye Leye, ancien buteur en série de Pro League, avait rejoint le Standard quelques mois seulement après avoir mis fin à sa carrière de joueur (en mai 2019 avec le maillot de l’Excel Mouscron). Désireux d’entamer directement une nouvelle carrière, il avait intégré le staff de Michel Preud’homme, avec qui il entretenait une excellente relation. Il lui avait d’ailleurs laissé un message plein d’admiration et de sympathie la semaine dernière, suite à l’annonce de son retrait comme coach des Rouches. Il tentera sans doute désormais de donner une nouvelle impulsion à sa seconde carrière. Dans un autre club belge ou à l’étranger?