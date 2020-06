Madinatoul Salam : la maison de Khadim Thioune, ancien député, vandalisée, les proches de Aida Diallo Indexés

Des photos de la maison de Khadim Thioune, fils du guide des Thiantakounes, et ancien député parvenues à Leral.net montrent comment elle a été vandalisée à Madinatoul Salam.

Pour rappel cette affaire bute sur l’héritage du défunt guide Cheikh Béthio qui oppose ses fils et ses veuves notamment Sokhana Aida Diallo, Sokhna Bator Thiam et Sokhna Adja Saliou (respectivement troisième, quatrième et cinquième épouse).

Et partagée sur les réseaux sociaux, une vidéo montre comment hier dimanche, face à la presse Sokhna Bator Thiam dit être victime des menaces de mort et d’insanités venant du Khalife légitime du Cheikh, Serigne Saliou Thioune.