Par le biais d’ un communiqué, le collectif des amicales de l’UCAD dénonce « cette décision non concertée et irréfléchie de ce soi-disant conseil restreint », qu’il qualifie de « politique ».

Le Collectif “immoral de cette forfaiture et condamne avec la dernière énergie cette décision unilatérale et irresponsable des autorités universitaires”. “Nous tenons à préciser que cette décision intervient à un moment où la presque totalité des facultés, écoles et instituts de l’université sont en période d’examens”, expliquent-ils dans le texte.