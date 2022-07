Campagne électorale : Abdou Karim Sall en visite de proximité à Mbao

Abdou Karim Sall, Maire de Mbao en visite de proximité

La coalition au pouvoir BBY dans le département de Pikine a effectué des visites de proximité pour l’ouverture de la campagne électorale.

Selon le ministre et maire de Mbao Abdou Karim Sall, coordonnateur de ladite coalition dans le département de Pikine, ces visites de proximité ont démarré dans le village traditionnel de Mbao et d’autres lieux pour un “culte” auprès des chefs de village et différents imams…

” Ces visites annoncent l’engagement de la coalition présidentielle à remporter les élections législatives au niveau local mais de manière plus large à offrir une majorité confortable au président Sall”, a indiqué le ministre de l’Environnement.