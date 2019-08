Fc Bracelone : Une offre au Psg de Neymar avec option de rachat se prépare

La réunion entre dirigeants barcelonais a abouti à la présentation d’une nouvelle offre au PSG pour Neymar, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, rapporte Footmercato. La presse espagnole relaie les différentes conditions de cette nouvelle offre.

Ça y est, le FC Barcelone a lancé sa nouvelle offensive pour tenter de récupérer Neymar. Hier, la radio catalane RAC1 relayait en premier l’existence d’une réunion entre dirigeants barcelonais pour définir la nouvelle offre à destination du Paris Saint-Germain. Elle ne comprend plus de joueurs, puisque le PSG ne veut pas de Rakitic et puisque Philippe Coutinho s’est finalement engagé avec le Bayern Munich. De même, Nelson Semedo et Ousmane Dembélé, réclamés par le club francilien, ne souhaitent pas changer d’air.

Pour le Barça, la solution passe uniquement par un prêt payant avec une option d’achat, soit exactement ce qu’ils ont consenti à faire avec Philippe Coutinho. Comme l’expliquent de concert Mundo Deportivo et Sport, la vraie question que se posent les dirigeants catalans concerne l’option d’achat : automatique ou non ? Pour convaincre le PSG, il serait de bon ton que cette option le soit, car elle garantira le paiement d’une large somme, ce qui permettrait à Paris de se refaire la cerise sur le marché l’année prochaine. Mais pour certains membres de la direction catalane, le risque est grand de devoir payer un montant conséquent alors que Neymar pourrait soit ne pas convaincre pour son retour, soit de nouveau se blesser…