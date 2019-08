Birahim Seck lâche une « bombe »: les fondations des Premières dames sont source potentielle de financement du terrorisme

Le Coordonnateur du Forum Civil Birahim Seck a lâché une « bombe » sur son compte Twitter, il y a quelques minutes. Sans donner plus de précision, il indique que les Fondations des Premières dames sont des sources potentielles de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent. « Fondations des premières dames: sources potentielles de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », a-t-il écrit sur le Réseau social.

Fondations des premières dames: sources potentielles de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. — Birahim Seck (@BirahimeSeck) August 20, 2019

De quelles Premières dames parle-t-il ? La Fondation de la Première dame du Sénégal Marème faye Sall est-elle concerenée par ce tweet de Birahim Seck ? L’auteur en dira peut-être plus… si son compte n’a pas encore été piraté. Comme ce fut le cas, selon lui, durant la période préélectorale.