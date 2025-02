Farba Ngom au gnouf: Réponse à Mansour Faye, le prochain. (Par Marvel Ndoye)

Monsieur Faye, vous feriez mieux de ne pas écouter ceux qui vous conseillent de tirer dans tous les sens afin de pouvoir dire plus tard que c’est parce que votre activisme dérange que la justice cherche à vous faire taire. Ceux qui vous le conseillent vous trompent, ça ne marchera pas car votre capture à vous est la demande sociale la plus pressante. Pour bon nombre de citoyens, elle est même au-dessus de la réduction des prix des denrées de première nécessité.

Votre complice l’hyper prédateur Farba Ngom a été abusé par le même charlatan qui lui conseillait également de faire du tapage politique. Maintenant il est au gnouf et tout le monde s’en fout, à part ses complices à qui il faisait référence en disant que s’il tombe, d’autres tomberont.

Vous dites que Farba Ngom est en prison car la menace de Agnam est passée par là. Faisant allusion aux propos du PM lors des législatives. 100% des sénégalais savaient que si la justice fait son travail, Farba doit aller pourrir en prison. Personne n’a besoin du PM pour s’en convaincre, encore moins la justice qui a aussi des yeux et des oreilles . Lorsque Serigne Mbacké Ndiaye prédisait que ses acolytes prédateurs du PDS iraient tous en prison s’ils perdaient le pouvoir, il ne révélait rien que nous ignorions .Lorsque le chef de votre gang Macky Sall prédisait que si l’APR / BBY perd les présidentielles, ce sera le chaos pour votre coalition de cleptomanes, il ne révélait rien que nous ignorions Vous concernant, 99,9% des sénégalais peuvent prédire que si la justice fait son travail, vous irez pourrir en prison et ne participerez pas aux prochaines élections. Il y’a quoi d’extraordinaire à cette prédiction ? Mêmes vos enfants, votre épouse, vos amis le savent.

Vous dites que Farba Ngom n’a commis aucun crime ou délit. Si vous pensez que c’est légal qu’un seul et même citoyen reçoive de l’état pour plus de 100 milliards de cadeaux fonciers au détriment des millions d’autres citoyens, à Mbour 4, à Daga Kholpa, à Thies nouvelle ville, aux Almadies, à Agnam, à Sud Foire, à Ouakam, à Fatick, à Touba, et j’en passe, alors vous vous fourrez le doigt dans l’œil. Si vous pensez que votre patrimoine foncier et immobilier colossal valant des centaines de milliards est tout aussi légal que celui de Farba, vous délirez.

1 million de M2 à Diama que vous justifiez de façon ridicule

100 Hectares à Fourarate

500 Hectares dans la commune de Gandon

25 hectares à Ross Bethio

423 hectares à à Kheuneu Peul

25 hectares via le projet 3PRD

400 parcelles à Villeneuve 2

Une parcelle de 610 MZ vers l’Ile du Nord

100 parcelles à Ngallele Bango

10 hectares dans la commune de Gandiol

Une quinzaine de maisons (villas, immeubles) à Saint-Louis

Une ferme d’une valeur de près de 10 milliards pour votre fille, une receleuse donc (reportage BBC)

Des sociétés par-ci, par-là, qui commercialisent du lait, des œufs, etc..

Merci au pertinent Gas El Savador pour certaines de ces infos .On ne parle même pas des nombreux scandales financiers qui ont jalonné vos passages dans certains ministères, et de votre implication dans le carnage des 1000 milliards du Covidgate. vous feriez mieux de rendre au peuple sénégalais ce que vous et votre famille lui avez volé. Si vous pensez vous en sortir avec vos hurlements quotidiens, avec vos textes écrits par d’autres, ou avec votre histoire ridicule de « rouye khalé » que vous aviez invoquée à Faram Facc pour expliquer l’origine de votre butin, vous sous-estimez la détermination du peuple sénégalais à vous faire payer votre cleptomanie.

En réalité, sachez que plus vous la ramenez, plus votre capture remonte dans la liste des demandes sociales. Vous ne pouvez pas nous racketter en famille, avec vos frères, vos sœurs, vos enfants, et nous pomper l’air en plus de cela. Comme l’a dit le PM, le meilleur service que les hyper-prédateurs peuvent se rendre, c’est de la fermer et de raser les murs. A bon entendeur !!!

MARVEL NDOYE