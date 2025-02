RDC : Le processus de paix de 1960 à nos jours

Il s’agit d’abord, d’expliquer l’importance de la paix dans l’existence de l’Etat, des institutions et de l’homme. Ainsi vivant comme un être humain, l’Etat ainsi que ses institutions a besoin d’une certaine sécurité pour sa sauvegarde et son fonctionnement. Concrètement, il s’agit de garantir son intégrité territoriale, le bien-être de sa population, la survie de ses institutions et le maintien de son identité. Dans le cas de la République Démocratique du Congo, comment cela a pu se faire ?

Pour répondre à cette préoccupation, la démarche du professeur Richard KADIEBWE de

l’Université de Kisangani a constitué trois phases, d’abord les notions de base pour mieux

comprendre le processus ; ensuite le processus de paix lui-même et pour finir les conclusions et les suggestions. Sur les notions de base, le professeur Richard a dans un premier temps jugé utile d’ajouter la notion de guerre qui, estime-il, est une variable inhérente si pas subséquente de la paix. Il est revenu sur le concept étymologique de la paix qui vient du mot latin « pax » et qui signifie situation d’un pays qui n’est pas en guerre.

Entendue dans ce sens, la paix est un état de concorde, d’accord entre les membres d’un groupe, d’une nation ; mais envisagée de cette façon, le concept renvoie à l’idée utopique de la paix. Sous une autre analyse, la paix peut se définir comme sous une cessation des hostilités par le canal d’un traité, d’une alliance mettant fin à l’état de la guerre. D’où, selon le Professeur Richard Kadiebwe, les expressions « paix des braves » c’est-à-dire issue des concessions. De cette notion, il ressort donc que la paix ne peut provenir que de plusieurs acteurs qui, hier étaient en opposition ou en guerre.

La guerre de manière générale se définit comme une lutte armée entre Etats (conflit

international). Elle peut être entendue aussi comme le recours à la force armée pour dénouer une situation conflictuelle entre deux ou plusieurs collectivités organisées en factions, clans ou Etats. Elle consiste pour chacun des adversaires à contraindre l’autre à se soumettre à sa volonté. Egalement la notion de guerre peut avoir plusieurs formes et entrainer plusieurs acteurs. A titre illustratif, le professeur Richard a parlé de la guerre civile, guerre économique ou guerre des étoiles pour montrer la complexité de la guerre dans ses causes et dans ses objectifs.

Pour mieux cerner le processus de paix en République Démocratique du Congo dans le temps, le professeur Richard Kadiebwe a jugé utile de retenir deux étapes : de 1960 à 1989 et de 1990 à nos jours. La période allant de l’indépendance de la RD Congo à 1989 correspond à l’époque de la guerre froide avec la division du monde en deux blocs Est et Ouest en constante compétition ; chacun des blocs cherchant à conquérir plus d’espace en vue d’implanter son idéologie. C’est aussi dans ce contexte que la RDC accède à la souveraineté internationale. Aussitôt indépendant, le Congo par sa position stratégique est l’objet de convoitise des leaders de cette guerre. Quelques jours après la proclamation de son indépendance, le Congo entre dans la spirale d’événements douloureux dont les plus

importants sont la sécession du Katanga et du Sud Kasai respectivement le 11 juillet et 8 août 1960. Ces deux tentatives vont constituer une forte menace pour l’intégrité du Congo.

En réalité, le Président Joseph Kasa-Vubu et le Premier Ministre Patrice Emery Lumumba vont développer leur stratégie pour convaincre la communauté internationale à intervenir en vue de protéger l’indépendance du Congo et assurer la sécurité des populations. Cette démarche a eu comme résultat l’envoi par les Nations Unies d’une Mission de casques bleus le 16 juillet 1960 ; l’expression de la solidarité de la communauté internationale à l’égard du Congo alors même que ce dernier n’était pas encore membre de l’ONU. Selon le professeur Richard, les premiers pas du jeune Etat, le Congo, vont se faire dans un contexte très difficile ; l’assassinat de Patrice Emery Lumumba le 17 janvier 1961, les institutions du pays paralysées, le chef de l’Etat Joseph Kasa-Vubu fragilisé. C’est dans ce climat que le colonel Mobutu Sese Seko prit le pouvoir par un putsch militaire, bravant par la suite plusieurs rebellions auxquelles se sont ajoutés les mercenaires. Pour le professeur Richard, malgré sa lutte contre ces différentes rebellions, le Congo, devenu Zaïre va connaitre une période de stabilité justifiée par la guerre froide dont le grand symbole était le mur de Berlin.

La chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 a conduit à la mise en place d’une nouvelle reconfiguration des rapports internationaux connue sous le nom du vent de l’Est ou de la Pérestroïka. Basculé par le vent de l’Est, selon les propres termes du professeur, le régime du président Mobutu va organiser la conférence nationale souveraine dont il refuse d’appliquer les résultats. Le régime de Mobutu sera balayé par les troupes de l’AFDL qui s’installe au pouvoir, ouvrant une autre page de l’histoire du Congo, celle de 1990 à nos jours.

Le plus grand événement qui caractérise cette période sur le plan international est la

dislocation de l’URSS (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) qui en même temps

ouvre la voie aux conflits et aux guerres partout dans le monde. Et encore une fois, la RDC

sera victime d’agression. La paix et la sécurité mises à mal, les institutions paralysées dans

leur fonctionnement. Selon le professeur, il fallait rapidement monter des mécanismes pour

restaurer la paix et la cohésion nationales. La RD Congo s’engage alors dans deux voies. Sur le plan politique d’abord, elle opte pour le dialogue mais avec les armes à la main selon les termes du professeur Richard Kadiebwe. Convaincue de la faiblesse de son armée, la RDC signe des accords bilatéraux ou régionaux. Sur le plan juridique, elle alerte la communauté internationale. Il s’en suivra les résultats suivants: l’accord de Lusaka en 1999; les interventions graduelles de l’ONU (MONUC, MONUSCO), la mise en place de la Brigade d’Intervention Rapide par la MONUSCO et l’élargissement de la CEPGL (la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs) à la CIRGL (la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs) et la signature de l’accord cadre d’Addis Abeba.

Au plan interne, le dialogue entre les différents acteurs de la classe politique passe par les

étapes suivantes : la rencontre de Sun City en Afrique du Sud ; la mise en place d’un

gouvernement d’union nationale ; l’organisation des élections libres, transparentes et

démocratiques ; l’établissement des programmes de paix avec les groupes armés et la

dislocation du M23 par la déclaration de paix de Nairobi en décembre 2013.

Après le passage en revue du processus de paix en RDC, le professeur Richard Kadiebwe est arrivé au constat suivant : la RDC s’est toujours préoccupée à restaurer la paix sur son

territoire pour la survie de ses institutions et de sa population. La paix devient pour elle une denrée de grande valeur.

Cependant, force est de constater que depuis son accession à l’indépendance, elle bénéficie plus qu’elle n’apporte à la paix. Pour le professeur, en tant que membre de la communauté internationale, la RDC doit faire un effort pour organiser son armée afin de participer aux opérations de maintien de la paix aussi bien sur le plan régional qu’international. Elle pourra ainsi répondre aux exigences de ses dimensions et de ses ressources. Par ailleurs, la RDC rejette « toute tentative de détourner l’attention des véritables causes du conflit » et rappelle que la crise actuelle est, avant tout, une atteinte à sa souveraineté et à sa sécurité, et non une question ethnique.

Et le professeur de conclure ses propos par ce principe tiré du Prince de Machiavel qui dit :

« les armes l’emportent sur les lois : ce qui permet la survie de l’Etat, c’est moins la qualité de sa constitution que celle de ses armées… » fin de citation.

 Lansana DABO est journaliste. Il a travaillé en RD Congo de 2011 à 2016, sous le drapeau de l’ONU comme Chargé de Communication à la MONUSCO.