Face aux manœuvres de déstabilisation: défendre la nation et protéger le Projet est un droit, commissaire Boubacar Sadio

Il est possible que je me trompe, peut-être lourdement, mais une chose est certaine : adopter une posture de silence sous prétexte d’exercer des responsabilités n’est ni judicieux, ni acceptable, ni justifiable. Notre pays traverse une période critique, marquée par des défis majeurs qui exigent une mobilisation sans faille de toutes les forces vives de la nation.

Avec ingéniosité et détermination, les nouvelles autorités gouvernementales travaillent ardemment à redresser une situation financière lourdement compromise. Les finances publiques, mises à mal par une gestion prédatrice sous le régime de Macky Sall et de ses alliés, ont subi une dilapidation systématique des ressources nationales, révélatrice d’une avidité et d’une absence totale de sens de l’intérêt général.

Aujourd’hui, le Projet porté par les nouvelles autorités, sous la conduite du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, fait face à des attaques incessantes et insidieuses. Ces manœuvres de déstabilisation, orchestrées par des forces nostalgiques de l’ancien système, visent à entraver les réformes engagées pour instaurer une gouvernance vertueuse et souveraine. Animés par des intérêts inavouables, ces détracteurs usent de stratégies pernicieuses pour semer le doute et freiner l’élan de transformation nationale.

Face à cette adversité, il est impératif que tous les responsables, à quelque niveau qu’ils se trouvent, adoptent une posture de résistance et de défense intransigeante du Projet. L’heure n’est ni à la complaisance ni à l’hésitation : il s’agit de bâtir un rempart solide contre les forces de l’inertie et du statu quo. L’engagement patriotique doit être permanent, la vigilance constante et la détermination sans faille.

L’histoire jugera chacun selon ses actes et ses choix. Seuls ceux qui auront défendu, avec courage et intégrité, l’intérêt supérieur de la nation, auront véritablement servi leur pays.

Restons debout.

Commissaire Boubacar Sadio