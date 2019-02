Pour excuser les pleurs de son bébé, cette maman a choyé les 200 passagers

Désireuse de ne pas agacer les autres passagers, elle a pris les devants et confectionné un kit de survie plutôt original pour chacun. « Un geste très touchant » À l’intérieur du sachet, les voyageurs ont pu découvrir, des bonbons, des boules Quies et un petit message d’excuses préventif. « Bonjour, je m’appelle Junwooe et j’ai quatre mois.

Aujourd’hui, je vais aux États-Unis avec ma maman et ma grand-mère pour rendre visite à ma tante. Je suis un peu nerveux car c’est mon premier vol. Je risque de pleurer ou de faire du bruit. Je vais essayer d’être calme mais je ne peux rien promettre. Veuillez m’excuser (…) Bon voyage! » Une petite attention qui a conquis l’assistance.

L’un des heureux bénéficiaires a salué l’initiative sur Facebook. « Un geste très touchant de la part de cette maman (…) Et le bébé n’a pas poussé un seul cri. » Un témoignage qui a permis de mettre en lumière le comportement de la mère de famille. Son altruisme est relayé par les médias du monde entier depuis quelques jours.