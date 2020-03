Everton : Ancelotti (aussi) s’active pour Koulibaly

La bataille pour Kalidou Koulibaly n’opposera pas seulement le Psg, Manchester United ou encore le Real Madrid. Selon La Gazzettadello Sport, Everton est bien dans la danse. Le média italien indique que Carlo Ancelotti, qui a déjà dirigé Kalidou Koulibaly à Naples, fait des pieds et des mains pour l’envoyer à Everton. Selon Stades, la même source indique que le coach italien avait pris son téléphone, en janvier dernier, pour contacter personnellement Aurelio de Laurentiis, afin de discuter d’un potentiel transfert de l’international sénégalais.

La Gazzettadello Sport explique que Koulibaly et le manager italien ont le plus grand respect l’un pour l’autre. Et Everton, qui souhaite bâtir pour la saison prochaine une solide équipe capable de jouer les premiers rôles en premier league, envisage de déployer tous les moyens possibles pour recruter le solide défenseur sénégalais.