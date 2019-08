Evaluation des politiques publiques : le Sénégal classé 3e derrière le Rwanda et le Cap-Vert

La Banque mondiale a publié mercredi, le rapport portant sur l’Evaluation des politiques publiques et institutions nationales. Dans ce document, le Sénégal est classé 3e derrière le Rwanda, le Cap-Vert et en axaeco avec le Kenya et l’Ouganda.

L’institution financière internationale a attribué une note au 138 pays africains qui ont rempli les conditions nécessaires pour bénéficier de l’aide de l’Association internationale de développement (Aid). Par rapport à 2017, le Sénégal n’a pas évolué.

« La politique sociale s’est certes améliorée dans certains domaines, mais la gestion macroéconomique s’est détériorée. Le contexte actuel en matière de primauté du droit, de recevabilité et transparence ainsi qu’en ce qui concerne la qualité des administrations publiques est toujours un obstacle à une utilisation efficiente des ressources publiques dans la région, lit-on dans le rapport.

La moyenne dans ce domaine de l’Association internationale de développement (Ida), c’est-à-dire la branche de la Banque mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres en Afrique subsaharienne est de 3.1.