États-Unis : L’identité des deux Sénégalais tués dans un accident dévoilé

Nouveau dans le cas de l’accident qui a causé la mort de deux Sénégalais aux États-Unis.

La communauté sénégalaise vivant aux Etats-Unis est en deuil suite a la mort de deux compatriotes qui ont perdu la vie dimanche dernier. En effet, d’après Les Echos, ils ont été tués lors d’une collision entre un autobus de transport en commun et un véhicule privé.

On a découvert l’identité de deux compatriotes morts. Ils sont Alioune Diop (39) et Serigne Ndiaye (26), qui ont tous deux vécu à New York et sont de la même famille. D’aprés la police, les compatriotes ont perdu la vie suite aux nombreuses blessures qui ont causé un traumatisme grave. Ils ont finalement perdu la vie sur les lieux avant d’être évacués à l’hôpital.

Matthew Oshiafi, un survivant de l’accident, a déclaré aux médias locaux qu’il pleuvait et il s’est rappelé un terrible cri juste avant que le bus s’écrase et bascule. Assis derrière lui, il a dit que la violence de l’accident aurait pu arracher des gens de leurs sièges et les jeter en avant en laissant les uns empilés sur les autres.

Il a déclaré avoir entendu des gens crier et avoir vu des gens autour de lui grièvement blessés ou inconscients. D’après le rapport d’accident, le bus était dans la bonne voie sur la I-81, a amorcé un virage sous une forte pluie, s’est déséquilibré et a heurté un véhicule stationné sur le côté de la route.