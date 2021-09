Espagne : Un Sénégalais jugé ce vendredi pour diffamation contre la police

Le porte-parole de l’Union des Manteros et Lateros de Madrid, Malick Gueye, et deux autres accusés seront jugés ce vendredi, par la Cour d’appel de Madrid, pour un délit d’outrage aux Forces et Corps de Sécurité en relation avec les déclarations qu’ils ont faites après la mort du mantero d’origine sénégalaise Mame Mbaye le 15 mars 2018 dans le quartier madrilène de Lavapiés.

Une série d’émeutes

Madrid, 30 sept. La mort du Sénégalais, Mame Mbaye, d’une crise cardiaque est survenue après une poursuite policière due à un contrôle, qui a provoqué une série d’émeutes à Lavapiés. L’autopsie a confirmé qu’il a subi un infarctus du myocarde qui a provoqué un arrêt cardio-respiratoire.

Diffamation publique contre la police

Dans l’acte d’accusation, auquel europapress.es visité par Senego, a eu accès, le procureur demande une amende de 5.800 euros pour insulte à la police. Il fait valoir que l’accusé Malick Gueye, en tant que porte-parole des manteros et lateros, a fait un rapport “mensonger” sur la manière et la cause de la mort de son compatriote Mame Mbaye sur les réseaux sociaux “avec une intention clairement offensante contre l’honneur de la police locale de Madrid”.

En avril 2018, la contestation était dirigée contre l’ordonnance rendue par la juge María Dolores Baeza, pour mettre au banc des accusés le porte-parole de l’Union des sacs à main et des Lateros de Madrid, Malick Gueye.

Une interview qui…

M. Gueye a accordé une interview dans laquelle il a déclaré qu’ils avaient “dénoncé la persécution, le harcèlement et expliqué au conseil municipal que ce n’est pas nouveau qu’ils viennent tuer Mame”.

…Enfoncé la police

“Un ami était avec lui et quand il a essayé de l’aider à mettre ses doigts dans sa bouche pour ne pas se mordre la langue, les policiers l’ont poussé et repoussé. Les mêmes policiers sont descendus de la moto et l’ont poussé et c’est là qu’il est mort”, a-t-il notamment déclaré.