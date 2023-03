Pressions pour faire annuler le procès Sonko-Niang : un démenti tombe

Début mars, plusieurs organisations, dont le National Democratic Institute et Afrikajom Center d’Alioune Tine, ont mené un lobbying dans le but d’apaiser les tensions et d’obtenir le report du procès en diffamation entre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko, principal opposant à Macky Sall.

Joint par PressAfrik, le Directeur de la National Democratic Institute (NDI) a indiqué que leur vocation n’était pas d’interférer dans les juridictions sénégalaises ou d’annuler un procès en cours.

« Nous ne connaissons pas le fond du dossier et nous n’avons pas pour vocation de faire annuler un procès. Ce que nous faisons c’est créer les conditions du dialogue entre les parties pour que la paix revienne. C’est d’ailleurs ce que nous faisons depuis les élections locales (de janvier 2022) et les dernières élections législatives de juillet dernier. Nous œuvrons pour que les droits de chacun soient respectés et que les prochaines échéances électorales puissent se dérouler dans la paix », a indiqué M. Ayodokoun.