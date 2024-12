La brigade de la DSCOS de Pikine-Guédiawaye a démantelé un gang de malfaiteurs qui occupait illégalement des terrains à Mbao, à travers des démarches frauduleuses. Les gendarmes ont arrêté le gérant d’une agence immobilière, un faux huissier et un clerc d’huissier. Déféré, le trio incriminé a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction.

Les habitants de Mbao et ses environs peuvent désormais pousser un ouf de soulagement, à la suite du démantèlement d’un gang d’escrocs qui accaparait illégalement des terrains d’autrui à usage d’habitation dans cette localité.

Tout a commencé lorsque la brigade de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) de Pikine-Guédiawaye a enregistré des plaintes relatives à des occupations illégales de terrains dans le secteur de Mbao. Séance tenante, le commandant de cette unité a mis en action ses hommes pour élucider cette affaire.

Les investigations ont été fructueuses. Les gendarmes ont arrêté le gérant d’une agence immobilière à Mbao qui vendait les terrains escroqués. M. N. D. a été retrouvé en possession de fausses cartes nationales d’identité et de passeports. Il utilisait ces documents pour s’approprier les terrains d’autrui, d’après l’enquête. Ce gérant collaborait dans son entreprise “criminelle” avec son cousin M. G. qui se faisait passer pour un huissier de justice, en établissant des procès-verbaux de constat d’huissier dans ses bureaux situés à Mbao. Ce dernier a été interpellé également par les éléments de la DSCOS de Pikine-Guédiawaye. Il ressort du dossier que le faux huissier M. G. travaillait également en collaboration avec le clerc d’huissier M. D. qui a été mis aux arrêts.

La perquisition du domicile du faux huissier a permis aux gendarmes de saisir des procès-verbaux de constat et les ordinateurs qu’il utilisait pour confectionner ces faux documents.

Au terme de l’enquête, les trois mis en cause ont été déférés au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, escroquerie et usurpation de fonction, selon des sources de Seneweb proches du parquet.

Le procureur a demandé l’ouverture d’une information judiciaire et requis le mandat de dépôt contre le gérant de l’agence immobilière, le faux huissier et le clerc d’huissier. Ils ont été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction chargé du dossier.