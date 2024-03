Equipe Nationale : Sadio relève le manque d’efficacité de l’équipe

Sadio Mané regrette le manque d’efficacité de l’équipe du Sénégal lors de la victoire contre le Bénin (1-0) hier mardi au stade La Licorne d’Amiens. Selon lui, il y a des choses à rectifier.

« Sur le plan offensif, j’avoue qu’on doit encore travailler pour marquer plus de buts. On rate beaucoup d’occasions qu’il fallait concrétiser », a-t-il laissé entendre.

Et d’ajouter: « dans l’ensemble, c’est de bons statistiques même si dans le jeu il y a des choses à rectifier. C’était un match très serré. On ne s’est pas créé beaucoup d’occasions mais la marque des grandes équipes, c’est de gagner et surtout de ne pas encaisser de but. C’est ce qu’on a essayé de faire », a-t-il confié après le match.